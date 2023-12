Premierato | Enzo Cheli avverte il governo | “Riforma pericolosa”

Leggi su notizie

(Di giovedì 14 dicembre 2023), vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, in un’intervista a ‘Il Sole 24 Ore’ boccia il: “C’è una anomalia che appare grave”. Ilnon convince. Il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale in un’intervista a Il Sole 24 Ore parla di “unainadeguata dal punto di vista tecnico eda quello politico. In questo progetto il Parlamento nasce e muore con il. L’esecutivo lo tiene in mano con il potere dello scioglimento“.boccia il– Notizie.com – © AnsaIl costituzionalista sottolinea che c’è un’altra anomalia più grave “ed è quella che con l’elezione diretta del premier si mette a ...