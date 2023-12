Premier League | protesta dell’Everton in arrivo | “Cambiamo le regole”

Leggi su notizie

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta al club, i suoi tifosi si sono organizzati per tentare di cambiare il regolamento del torneo Un pericoloso precedente si è abbattuto sulla. L’Everton, infatti, è stato penalizzato di 10 punti in classifica per alcune violazioni riguardanti il fair play finanziario. L’ira dei tifosi ora è incontrollabile: hanno promesso di combattere contro la lega, lanciando proprio questo fine settimana una campagna per imporre un vero cambiamento nel modo in cui viene gestita l’organizzazione. Secondo loro, il progetto che hanno elaborato coinvolgerà i club di tutto il Paese. I tifosisi riuniscono perre dopo la penalizzazione (Ansa) – Notizie.com?Intanto prosegue anche la raccolta fondi creata per contestare la decisione contro i Toffees, e ha già ...