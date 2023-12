“Poter lavorare gratis per anni” | Emerald Fennell e la ricetta ingiusta del successo

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 14 dicembre 2023), sceneggiatrice, attrice, regista e produttrice britca, ha dichiarato che è stato il nepotismo a lanciare la sua carriera e che questo le ha dato un vantaggio “profondamente ingiusto“.ha offerto uno sguardo intrigante sulla sua carriera, intrecciandola con la presentazione del suo secondo film da regista, Saltburn, uscito il mese scorso. Emergendo come attrice di rilievo, ha catturato l’attenzione del pubblico grazie a interpretazioni memorabili in film d’epoca quali Anna Karenina e The Danish Girl (2015). Ha anche lavorato come autrice alla seconda stagione di Killing Eve. Dal momento che Saltburn si focalizza principalmente sul tema del privilegio,di aver affrontato con cautela il tema, che ha avuto modo di conoscere a fondo. Durante un’intervista con NME ...