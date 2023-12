Polonia | l’aspirante guardiano d’Europa

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È un bastione contro i migranti dalla Bielorussia. Blocca il grano «illegale» dall’Ucraina. Offre soldati alla Finlandia contro gli appetiti di Mosca. Allarga l’esercito e gli arsenali (spinta dal miracolo economico e dall’aiuto americano). C’è una nuova Varsavia che punta a un ruolo di potenza regionale. Ma i rapporti con l’Ue sono tutt’altro che semplici. Nonostante i venti artici che sferzano gli ultimi giorni d’autunno, il confine orientale dellaè più caldo che mai. Su quello con l’Ucraina, camionisti e agricoltori del Paese europeo bloccano le strade per impedire il passaggio di automezzi con i cereali in arrivo dal vicino Stato in guerra: sono produzioni considerate «una concorrenza sleale». Dove la frontiera divide dalla Bielorussia, il governo di Varsavia respinge poi ogni giorno dozzine di migranti che tentano la traversata, convogliati e ...