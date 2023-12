PNRR 3 1 STEAM | scuole possono presentare progetti innovativi Le indicazioni operative sulle procedure amministrative | negoziali e contabili in un WEBINAR giorno 8 | gratuito per gli abbonati PLUS

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza () è un’iniziativa di fondamentale importanza per il futuro dell’istruzione in Italia. In particolare, la sezione 3.1(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) offre opportunità significative per lo sviluppo die per il miglioramento del sistema educativo italiano. Tuttavia, per massimizzare l’efficacia del3.1 L'articolo .