Plastino | «I risultati danno ragione a Inzaghi Inter | non si può avere tutto!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dopo il risultato di-Real Sociedad e il secondo posto nel girone dei nerazzurri non sono mancate le critiche, anche nei riguardi di Simone. Sull’argomento dice la sua Michele, direttore di Radio Sportiva.– In molti accusano Simonedi aver trascurato il primato in Champions League per focalizzarsi sul campionato. Michelevenuto nella trasmissione radiofonica, spiega perché l’allenatore dell’non è da condannare: «L’non ha affrontato una squadretta. La Real Sociedad è un’ottima squadra. Noi spesso ci dimentichiamo che esistono anche gli avversari in questo contesto. Non penso che l’abbia fatto proprio una scelta fra Champions League e campionato, ma ...