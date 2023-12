Pink washing La parità di genere | ma solo a parole

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 dicembre 2023) I partiti di opposizione si fanno grandi di nobili principi come l’inclusività e il femminismo. Peccato che loro per primi esprimano nei fatti ciò che vorrebbero combattere: in quelle formazioni comandano - senza se e senza ma - gli uomini. L’inconsolabile Eleonora Evi si rincuori. Non è l’unica valorosa compagna diventata «marionetta del». La «donna di facciata» scelta dal maschilista. «La foglia di fico» del patriarcato politico. Il suo centrosinistra è all’avanguardia nel risciacquo rosa: farloccadia favor di benpensante. Quella che il centro destra ha davvero realizzato con Giorgia Meloni, prima donna a Palazzo Chigi. Massimo scorno. E adesso lo straziante addio della co-portavoce dei Verdi. Evi si dimette dopo aver accusato Angelo Bonelli, spadroneggiante parigrado, di aver costruito ...