Pietro Morello a teatro con lo spettacolo ‘Non è un concerto’

(Di giovedì 14 dicembre 2023) BOLOGNA – Segna il debutto adell'artista e creatorloè un concerto', in scena alCelebrazioni di Bologna martedì 19 dicembre alle ore 21. Classe 1999, a soli 24 anniha conquistato milioni di persone che lo seguono sui social: si contano ad oggi oltre 400mila follower su Instagram, 3,7 L'articolo proviene da Webmagazine24.

Nome :Cognome :Anno di nascita : 1999 Città : Moncalieri (TO) Piattaforme : Instagram, TikTok Categoria : Tiktoker Chi èè un musicista e tiktoker nato nel 1999, che si dedica alla musicoterapia e alle missioni umanitarie in favore dei bambini. La sua passione per la musica nasce da bambino,...

Segna il debutto a teatro dell’artista e creator Pietro Morello lo spettacolo Non è un concerto, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 19 dicembre alle ore 21.00.