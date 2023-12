Picco di virus respiratori tra i bambini | in tutta Italia pronto soccorso e reparti pieni Emergenza a Milano | i pazienti trasferiti a Brescia e Bergamo

TG Veneto News " Edizione del 13 dicembre 2023

TG Veneto News. Saranno feste a letto per milioni di veneti. Tra fine dicembre e inizio gennaio ildell'influenza a cui si aggiungono i casi covid in aumento e il nuovoche colpisce i bimbi. ULSS della Regione in allerta. Sette veneti su dieci passeranno un Natale all'insegna del ...

Picco di virus respiratori tra i bambini, in tutta Italia pronto soccorso e reparti pieni. Emergenza a Milano… La Repubblica

Efsa, nel 2022 picco del virus del Nilo occidentale Agenzia ANSA

Influenza, 263 agenti patogeni stagionali: sintomi e possibili cure. A Natale e Capodanno rischio tutti a letto

Il picco dell’influenza stagionale è infatti previsto proprio ... «Nella settimana di Natale potremmo arrivare a 800mila casi tra influenza vera e propria, virus respiratorio sinciziale (Rsv), ...

Covid, reinfezioni: il ruolo delle sottovarianti di Omicron nelle ricadute. Allarme contagi per Natale

Le vacanze di Natale sono alle porte e per il Covid (ma anche per gli altri virus respiratori) è festa grande. Aperitivi, cene, cocktail scintillanti, tutti allietati da baci e ...