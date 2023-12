Picco di virus respiratori nei bambini | pronto soccorso al limite | è crisi

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Con l’arrivo del freddo in Italia, si è verificato un “aumento esponenziale” dei, in particolare tra i. Alcune regioni italiane stanno già affrontando una crescente pressione sui loro, con code che si formano e una crescente domanda di assistenza per bronchiolite dasinciziale, sindromi influenzali e polmoniti batteriche.Leggi anche: Covid, i morti aumentano: la situazione è vicina al panicodel sistema sanitario: troppi reparti pieni La situazione è particolarmente difficile in Lombardia, dove i reparti di pediatria degli ospedali milanesi sono sotto pressione. Il Buzzi di Milano, ad esempio, è stato costretto a trasferire alcuni pazienti in altre città, poiché tutti i letti di Rianimazione erano ormai ...