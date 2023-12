Piazza Affari chiude poco sopra parità dopo Bce | tonfo delle banche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Milano, 14 dic. (askanews) –ha terminato la sedutalanel giorno della riunione della Bce che, come da attese, ha deciso di lasciare invariati i tassi, mostrando al contempo un atteggiamento meno morbido di quanto sperato dal mercato rispetto a possibili tagli nei prossimi mesi. La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha detto che di tagli dei tassi non si è assolutamente parlato alla riunione odierna del direttorio e che “non bisogna abbassare la guardia”. A sorpresa, la Banca centrale europea ha invece preannunciato che dalla seconda metà del 2024 – prima del previsto – intende avviare una manovra di progressiva riduzioneconsistenze di titoli, prevalentemente pubblici, accumulati sul piano anticrisi Covid Pepp. Ne ha risentito tutto il ...

