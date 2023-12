Percorsi per crescere alla grande Progetto #Up di Regione Lombardia con Fondazione Adolescere

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 dicembre 2023)per. È lo slogan di#Up, ideato e finanziato dacon uno scopo ben preciso: sostenere i ragazzi in difficoltà e le loro famiglie. Non sono pochi: i dati Istat sottolineano che quasi un ragazzo su 5 non studia e non ha nemmeno un lavoro. Sono i famosi ‘Neet’, adolescenti persi, che rischiano di essere inghiottiti dsolitudine o, peggio ancora, dmicrocriminalità. A loro si dedica, una degli enti che collabora con il#UP. Inè una vera istituzione, nata come orfanotrofio a fine Ottocento. Ora è unacon un’offerta a 360 gradi, dal centro ...