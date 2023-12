Perché teme Giuseppe Conte più di tutti | le sparate di Travaglio su Giuseppe Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Evidennte i sondaggi che danno il Movimento 5 Stelle a picco non sono arrivati nella redazione del Fatto quotidiano. O forse, più probabile, il direttore Marcoera troppo indaffarato nel consigliare acosa dire a Giorgia Meloni. Risultato? La tesi dello stessosnocciolata in collegamento a Otto e mezzo su La7, "Meloni attaccalo", risulta a metà tra l'anacronistico e il grottesco. Nella migliore delle ipotesi: ottimismo visionario. "Giorgia Meloni è stata così dura con il leader dei 5 Stelle? E sul Mes chi ha ragione, chi dice la verità e chi mente?", domanda Lilli Gruber al direttore del Fatto, in collegamento da Roma. E ...