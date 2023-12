Perché il Consiglio europeo è un’occasione di riscatto per la Polonia di Tusk

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ghigni compiaciuti e volti funerei. Sono le espressioni dei protagonisti del nuovo ordine polacco. Nuovi vincitori e nuovi vinti. Finalmente, il ritorno di Donaldè stato ufficializzato dalla nascita del neo esecutivo, retto da Piattaforma Civica (Platforma Obywatelska), Terza Via (Trzecia Droga) e Nuova Sinistra (Nowa lewica). Il tentativo da parte dell’ex premier, di tenere in vita la speranza di un Morawiecki bis, è stato respinto da 266 deputati. Nessun astenuto. Singolari le assenze dei suoi ex collaboratori: Szymon Szynkowski vel S?k (ex ministro degli Esteri) e Zbigniew Ziobro (ex Ministro della Giustizia). Mentre il Sejm concede la fiducia al governo. 248 favorevoli, 201 contrari e, anche in questo caso, nessun astenuto. Segno evidente di uno scenario politico abbastanza nitido e, come il buon costume polacco impone, senza sfumature. ...