Perché assumo sessantenni | Brazzale | l' imprenditore che stupisce tutti

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Quando chiamiamo Robertosono le cinque del pomeriggio. Ma per lui è quasi mezzogiorno. Si trova in Brasile per lavoro. Pragmatico, lungimirante, mai stanco, 61 anni, è il titolare del burrificio di famiglia, attivo ininterrottamente da otto generazioni. La storia dell'azienda è legata all'altopiano di Asiago e alla pianura Veneta, tanto che agli inizi del Novecento aveva preso vita il primo burrificio industriale a Zanè, vicino Thiene, in provincia di Vicenza. Fiore all'occhiello del mondo del latte, la famigliadalla fine del Settecento rappresenta la più antica azienda italiana del settore. Tre anni faha deciso di ingrandirsi, creando un nuovo ramo dedicato alla vendita di prodotti di alta gamma tra burro e formaggio. L'ha chiamato: “Vendita di prodotti speciali”, con annesso il food truck, quella ...