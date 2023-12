Patto di stabilità Paolo Capone | Leader UGL | “Prioritario favorire investimenti per rilanciare la crescita”

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “La riforma della governance a livello comunitario e la modifica deldisono due elementi imprescindibili per affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte. I processi di transizione energetica e digitale in corso, il fenomeno della deglobalizzazione, ovvero il progressivo rientro

Notte inutile per noi. Meloni non ottiene concessioni da Scholz sul Patto di stabilità (di A. Mauro)

... la Francia e i paesi a più alto debito: la riforma deldi. "Non c'è molto da concedere ancora", ci dicono fonti diplomatiche del nord Europa. Per Berlino, per l'Olanda e i paesi ...