Patto di stabilità | Meloni vede spiragli ma non esclude veto

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – La mossa a sorpresa è il fax sventolato in Aula, prova, dice, che fu il governo Conte due -quindi trainato da Pd e M5S- a dare disco verde al Meccanismo europeo di, "pacco che il governo Conte" ha lasciato ai posteri. Giorgiatorna in Aula, stavolta al Senato dopo l'exploit di martedì a Montecitorio, e torna a battagliare con le opposizioni -su tutte il M5S- ma anche a ribadire che su Mario Draghi c'è stato un misunderstanding. "Nessun attacco", assicura: "non bisogna ribaltare il quadro. Forse vi sfugge ma su un treno per Kiev sono salita anche io", martedì in Aula "mi riferivo al fatto" che in passato "c'è stata un'Italia che ha ritenuto che tutto il suo ruolo dovesse essere accodarsi a Francia e Germania e mettersi in fila per una fotografia. Io non credo che questa sia politica ...