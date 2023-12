Patate e trattori nel centro di Napoli | caro Lollobrigida | mancava solo lei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023)ministro Lollo, l’aspettavo per il ballo Cocoodé, vestito da gallo cedrone agitando piume e cresta. Anzi, lei già appartiene alla categoria per diritto di superbia e arroganza. Da ministro dell’Agricoltura, moltoalla lobby degli agricoltori, avrebbe dovuto dire NO. E NO. Diamo retta al ministro Sangiuliano: rispetto dei luoghi all’altezza della storia che rappresentano. Invece la ruspante comunità di contadini rappresenta un bel serbatoio di voti. So bene che il Comune ha autorizzato il cafonal/mangereccio in piazza Municipio, il cuore amministrativo di, ma le nostre autorità sensibili al soldo e non al bene comune, hanno lo stomaco di ferro e digeriscono tutto. Fra ricchi premi e cotillon speciale hanno concesso anche che si allungassero fino all’austero Palazzo San Giacomo sotto la finestra del sindaco. Ci ...