Passione di Sofì serve a Natale il “cuoppo” scaramantico con dj set di Decibel Bellini

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dieci anni e la storia continua. “diilcon crocchè di patate, arancini, frittatine, zeppoline, scagliuozzi, arancini, rigorosamente portafortuna. È questo il regalo diai Napoletani del gustoso street food sospeso tra tradizione e modernità che festeggia dieci anni di fritti serviti nei locali di Toledo e Spaccanapoli. Per l’occasione, venerdì 15 dicembre, la sede storica di via Toledo 206 si anima per scacciare via il malocchio. Si comincia alle 11 con il lancio del sale e l’arrivo delle “malafemmene” e dello “jettatore”. Alle 12.30 tocca al “pazzariello” con tarantella, posteggia e lancio delle magliette. Alle 17 è il momento della parata e alle 18 ci si scatena con il dj set di ...