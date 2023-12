Passeggiata ad Atreju tra militanti e semplici curiosi | presepi e street food

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È cominciata la 24esima edizione di, la tradizionale festa della destra di Fratelli d'Italia che quest'anno ha come titolo "Bentornato orgoglio italiano" e conquista gli spazi dei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma. Un grande appuntamento di "entusiasmo, passione e militanza" per celebrare "l'orgoglio italiano ed esaltarlo il più possibile", dice l'onorevole di Fratelli d'Italia Augusta Motaruli. Un villaggio natalizio con casette di legno fra, prodotti artigianali e una grande pista di pattinaggio. "Non è un evento di partito ma un grande appuntamento e una festa aperta a tutta la città, un momento per stare insieme e iniziare a festeggiare anche il Natale", precisa Giovanni Donzelli organizzatore di Fratelli d'Italia. Girando per i vari stand il richiamo alla tradizione italiana e ai valori italici è ...