Partorisce sul pavimento di casa | la nonna salva la neonata dal soffocamento

(Di giovedì 14 dicembre 2023) AGI - Hato la vita alla nipotina appena nata e venuta alla luce suldel bagno di. Una pensionata residente a Sant'Elia Fiumerapido, seguendo le istruzioni date dalla centrale operativa dell'Ares 118, è riuscita a tagliare il cordone ombelicale che era avvolto attorno al collo della nipotina ed a trasportarla d'urgenza in ospedale a Cassino dove la piccola è stata soccorsa e rianimata da un'equipe. Una mattinata da dimenticare quella vissuta da una neo mamma residente nel piccolo paese del cassinate che, improvvisamente, ha rotto le acque ed ha avuto le contrazioni. La piccola aveva talmente voglia di venire alla luce che non ha dato possibilità a nessuno di trasportare la madre in ospedale. Il parto è quindi avvenuto suldel bagno dicon il cordone ombelicale ...