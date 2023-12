Parola allo Zar | Putin torna in scena Cosa ha detto

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nel 2022, il Presidente della Federazione Russa Vladimiraveva scelto di rinunciare ad alcuni dei tradizionali appuntamenti mediatici che si erano sempre svolti con cadenza annuale nelle ultime settimane dell’anno. Dato l’andamento tutt’altro che positivo dell’Operazione Militare Speciale, in un momento in cui l’Ucraina passava al contrattacco liberando importanti porzioni di territorio occupato dai russi, al leader moscovita sembrava imbarazzante sottoporsi alla canonica conferenza stampa di fronte a giornalisti provenienti da tutto il mondo. Ma nel 2023 la situazione sembra essere cambiata, e di fronte all’arenarsi della tanto propagandata controffensiva ucraina e al cristallizzarsi della situazione sul campo (con le forze armate russe che ancora detengono il controllo di ampi territori ucraini),ha deciso di rendersi disponibile per ...