Parla il tatuatore che avrebbe occultato 400 mila euro al fisco | “In trentasette anni non ho mai comprato una macchina nuova”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È dei giorni scorsi la notizia che la Guardia di Finanza di Torino ha portato a termine un controllo fiscale nei confronti di unaffermatissimo sui social network, Riccardo Campa, che aveva omesso di dichiarare algli effettivi compensi. I militari hanno rilevato come l’uomo, attivissimo sui profili social tanto da vantare oltre 10.000 followers, avesse indicato nelle proprie dichiarazioni dei redditi importi irrisori e persino pari, in un anno, a poco oltre 1.000, nonostante il compenso richiesto per eseguire un tatuaggio potesse risultare anche superiore a 5.000. I finanzieri hanno identificato oltre 350 clienti di Campa, nei confronti dei quali o non era stato rilasciato alcun documento fiscale, o sullo stesso erano state indicate somme inferiori sino al 90% rispetto al prezzo ...