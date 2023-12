Paravati di Mileto | compie 29 anni l’auditorium della fondazione Cuore Immacolato di Maria voluto da Natuzza Evolo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Come oggi, ventinovefa, il 14 dicembre del 1994, veniva inaugurata adipolifunzionalediRifugio delle Anime , voluta da, dove persi sono svolte diverse iniziative religiose, culturali e di carattere sociale. Un luogo di incontro che ha visto spesso la presenzastessa mamma, di cardinali,...

Documentari: su Rai 3 il caso Natuzza Evolo

Parliamo di Natuzza Evolo, la mistica calabrese nata nel 1924 adi, in Calabria, e su cui in Vaticano è in corso il Processo di Beatificazione. Le emografie lasciate dalle stigmate su ...

Paravati di Mileto, compie 29 anni l’auditorium della fondazione Cuore Immacolato di Maria voluto da Na Gazzetta del Sud

'Ndrangheta a Mileto, la decisione del prefetto dopo l'operazione "Maestrale-Carthago" Corriere della Calabria

La commissione d'accesso al Comune avrà il compito di fugare ogni dubbio sulla penetrazione delle 'ndrine nella gestione dell'Ente ...

Alla commissione d'accesso il compito di fugare ogni dubbio sulla penetrazione delle 'ndrine nella gestione dell'Ente ...