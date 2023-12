Papa Francesco | «Ho preparato la mia tomba a Santa Maria Maggiore Dimissioni? Deciderà il Signore»

Papa Francesco: "Non ho nessuna intenzione di rassegnare le dimissioni"

Lo ha detto, in un'intervista all'emittente televisiva messicana N+, riferendosi alle sue condizioni. Da parte sua, il Santo Padre ha ribadito che non intende rassegnare le dimissioni. ...

CITTA’ DEL VATICANO «Mi sento bene, mi sento migliorato», ma «la vecchiaia non si trucca». Così il Papa Francesco in una intervista a un canale televisivo messicano (N+) in cui il Santo Padre annuncia ...

"Quando morirò sarò seppellito nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la tomba è già pronta". “L’esempio di Benedetto mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in ogni momento, ma quando ...