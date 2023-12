Pancia piatta – alimentazione | consigli e rimedi

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un intervento chirurgico che serve per migliorare l’addome, eliminando il grasso addominale e la cute in eccesso, e quindi inestetismi, è l’addominoplastica, che serve per avere una, e anche un addome tonico che sappiamo essere il sogno di molte persone. Può succedere che per arrivare a questo obiettivo non siano sufficienti una dieta sana e un’attività fisica costante, che però devono essere sempre dei punti di riferimento per tutti. In alcuni casi però si verifica un allontanamento dei muscoli che andrà a indebolire la parte addominale, e per il quale c’è bisogno di ricorrere alla chirurgia e all’intervento di addominoplastica, proprio per avere di nuovo un addome tonico. Andremo a vedere nello specifico in cosa consiste questo tipo di intervento, cercando però prima di capire di cosa si tratta. Nello specifico l‘addominoplastica è ...