(Di giovedì 14 dicembre 2023) ... è andato al giornalista Giovanni Albanese, che ormai da anni si è trasferito a Torino seguendo, sia per la Gazzetta dello Sport che per Sportitalia, la Juventus. Uno, quello assegnato ad ...

Panathlon Club Enna: assegnati i premi Fair Play e Panathlon

Conviviale di Natale e consegna dei premie Fair Play, per ildi Enna, presieduto da Mario Gulino, lo scorso 12 dicembre all'Hotel Riviera di Pergusa. Per il presidente Gulino si è trattato dall'ultima conviviale dei suoi 4 anni di presidenza, ...

Alla festa di Natale del Club Panathlon Rimini arriva Arrigo Sacchi RiminiToday

Giuseppe Saronni nuovo socio del Panathlon Club La Malpensa LegnanoNews.com

I campioni lecchesi premiati dal Panathlon

Lecco (Lècch) – Una serata dedicata ai campioni dello sport lecchese quella andata in scena all’NH Pontevecchio di Lecco per l’annuale consegna ufficiale dei Premi Panathlon Club Lecco 2023 che, come ...

Consegnati i premi Panathlon Club Lecco 2023, il trofeo alla Calcio Lecco

Sul palco sono saliti anche Aksel Artusi, Lorenzo Beltrami, Veronica Besana, Marco Ghirlandi e Greta Lepratti. Il Trofeo alla Calcio Lecco ...