Pallanuoto | Italia in collegiale verso Europei e Mondiali | i convocati per la Sardinia Cup

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’si sta preparando per glidiche andranno in scena a Zagabria dal 4 al 16 gennaio e ai, in programma in Qatar dal 2 al 18 febbraio. La nostra Nazionale dimaschile si radunerà ina Cagliari dal 14 al 22 dicembre. Il Settebello prenderà parte anche al torneo internazionaleCup, a cui parteciperanno anche Montenegro, Francia e Australia. Il CT Alessandro Campagna ha dichiarato: “Inizia un lungo raduno di due mesi e mezzo che avrà come obiettivo il raggiungimento della qualificazione olimpica. Noi siamo focalizzati su questo target, poi se attrala qualificazione arrivano anche delle medaglie tra ie i, sono ben accette. Noi dobbiamo ...