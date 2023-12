Pallanuoto | al via la stagione del Settebello | i convocati per raduno di Cagliari e Sardinia Cup

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - Obiettivo Parigi. Il, guidato dal commissario tecnico Alessandro Campagna, sarà adal 14 al 22 dicembre per uncollegiale e il torneo internazionaleCup. Gli allenamenti e le partite si svolgeranno nella piscina comunale Terramaini di. Al torneo, insieme agli azzurri, parteciperanno Australia, Montenegro e Francia; si giocherà dal 19 al 21 dicembre in diretta su RaiSport HD e RaiPlay. E' il prologo alla grandeche aspetta le calottine azzurre che culminerà coi Giochi Olimpici di Parigi ancora oggi da conquistare. In mezzo gli Europei di Zagabria (4-16 gennaio) e i mondiali in Qatar (2-18 febbraio) che distribuiranno tre pass olimpici per le squadre europee. Stamane la conferenza di presentazione presso ...