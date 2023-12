Pagelle Roma-Sheriff | i voti ai protagonisti del match

(Di giovedì 14 dicembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la sesta giornata di Europa League:Ledeideltra, valido per l’ultima giornata dell’Europa League 2023/24. TOP: Lukaku FLOP: Celik: a fine partita

Mutui casa garantiti al 90%

... il cimitero è in casa Gli annunci parlano di ottimi investimenti a basso costo Nordio, le... Torna la pace in casa di Giuseppe Conte L'Hotel Plaza diè stato rivalutato di 240 milioni di ...

Roma-Fiorentina 1-1, le pagelle della Serie A Sky Sport

Serie A - Le pagelle di Roma-Fiorentina 1-1: Martinez Quarta su tutti, male Ndicka e Nzola Eurosport IT

Incontro tra Friedkin e Mourinho La risposta di Pinto è sul... Capodanno

ROMA - "E' chiaro che siamo un po' in difficoltà in difesa. Smalling vediamo quando tornerà, non c'è data, Kumbulla ancora non fa contrasti e N'Dicka andrà in coppa d'Africa. Siamo allineati, sappiamo ...

Lazio, Sarri a Prime Video: "Fatti errori che non ti puoi permettere. Noi..."

Maurizio Sarri analizza ai microfoni di Prime Video la sconfitta della sua Lazio sul campo dell'Atletico Madrid. Un 2-0 che non cambia il cammino europeo dei biancocelesti che staccano il pass per gli ...