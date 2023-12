Ostia | nuova tappa per “Donatorinati” | all’istituto “Mar dei Caraibi” si dona il sangue

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 dicembre 2023), 14 dicembre 2023 –per: oggi aduna raccolta straordinaria diorganizzata in sinergia con il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti. Sarà possibilere ildalle 8.00 alle 12.00 presso l’istituto comprensivo “Mar dei” in via Mar dein.30. Ad accogliere itori un’autoemoteca della Regione Lazio con equipe dell’IFO Regina Elena. Alle 10.30 una rappresentanza delle unità cinofile dei Vigili del Fuoco sarà pronta ad interagire con i giovani studenti. Polizia di Stato e Vigili del Fuoco in prima Linea, per avvicinare sempre più giovani allazione del, ...