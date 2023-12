Ostia | in trasferta da Fiumicino per razziare la scuola | beccata coppia di ladri seriali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 dicembre 2023)disorpresa a rubare in unamaterna. I due agivano sul territorio da tempo, fermati dopo l’ennesimo colpo. Una storia d’amore e d’avventura. Due inseparabili complici diventati anche compagni di vita: sembra la storia di Diabolik ed Eva Kant soltanto che, stavolta, non è opera dei Manetti Bros. La “regia” di questa annosa vicenda spetta alle autorità del territorio di. Le quali hanno sorpreso ladiin unamaterna a rubare diversi tipi di beni che, poi, avrebbero rivenduto al mercato nero della comunità lidense.sorpresi in unamaterna: volevano scassinare le ...