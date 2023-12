Osimhen | rinnovo sempre più vicino | un dettaglio svela la fumata bianca

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La Gazzetta dello Sport – L’edizione odierna del quotidiano, oggi in edicola, hato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

La Juve mette pressione a Vlahovic: Giuntoli ha il sostituto

...(LaPresse) - Calciomercato.itDa settimane la Juventus ha iniziato a gettare l'amo per undi ... Giuntoli avrebbe individuato in lui un possibile nuovo, anche se per caratteristiche è ...

Napoli, fumata bianca per il rinnovo di Osimhen: aumento d'ingaggio e maxi clausola - Sportmediaset Sport Mediaset

Rinnovo Osimhen, ADL-Calenda vicini all’accordo: tutti i dettagli dell’affare CalcioNapoli1926.it

Champions League: il bilancio delle italiane, le fasce e il sorteggio per gli ottavi

Ora punta al secondo obiettivo: il rinnovo di Osimhen. Il bomber, Pallone d’oro africano 2023, firmerà a giorni il rinnovo del contratto da 10 milioni di euro. Contratto fino al 2026: e potrà ...

Gazzetta - Rinnovo di Vlahovic, situazione in stallo

Come riferisce Gazzetta, il serbo è legato ai colori bianconeri da un contratto con data di scadenza 30 giugno 2026. La Juve ha avviato i contatti per discutere di un rinnovo che ...