Osimhen guadagnerà 10 milioni netti all’anno | la clausola sarà di 130 milioni Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 dicembre 2023)10, ladi 130. Lascrive i termini dell’accordo tra il Napoli e il nigeriano. La firma potrebbe arrivare prima di Natale.è pronto ad allungare di una stagione il suo attuale accordo (scadenza 2025) e a mettere la firma su un triennale da 10su cuipresente anche unarescissoria da 130. Una specie di polizza assicurativa per tutti: per il Napoli, che in caso di addio del suo centravanti incasserà in un’unica soluzione un assegno ...