Osimhen e il Napoli rimangono ancora lontani | anche se c’è convergenza d’interessi Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilse c’è. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini. Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli, che è l’ad del, e Roberto Calenda hanno preso un ricco caffé ieri e rinchiusi tra le pareti di un luogo rimasto segretissimo, hanno cercato di scorgere un orizzonte:ha il contratto in scadenza nel 2025 e nessuna intenzione – né lui, né il suo procuratore – di liberarsi tra diciotto mesi a parametro zero. La riconoscenza è un sentimento che va oltre il danaro, che però non ha un ruolo irrilevante o marginale, e Calenda, ripartito in serata da, e De Laurentiis, ne sono consapevoli. Il ...