Ordine d’arrivo sci alpino | classifica discesa Val Gardena 2023 | Bennett vince con il 34! Italiani fuori dalla top-10

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Bryceha vinto a sorpresa lalibera della Val, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. Lo statunitense si è presentato al cancelletto di partenza con il pettorale numero 34 e ha firmato un’autentica magia, sfruttando il sole che ha fatto capolino sulla mitica pista Saslong. L’americano si è imposto con il tempo di 1:23.80, infliggendo tre centesimi di distacco al norvegese Aleksander Kilde, il quale stava già assaporando il successo. Il podio è racchiuso in appena cinque centesimi, visto che al terzo posto troviamo lo svizzero Marco Odermatt (a 0.05), il quale risponde ancora presente in ottica Sfera di Cristallo generale. Subito alle sue spalle il francese Nils Allegre, sceso con il pettorale numero 25 e capace di chiudere ad appena 13 centesimi dal ...