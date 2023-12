Orban | Non c' è motivo di negoziare l' adesione dell' Ucraina in Ue ora

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Bruxelles, 14 dicembre 2023 "L'allargamento non è una questione teorica. L'allargamento è un processo basato sul merito, giuridicamente dettagliato e dotato di precondizioni. Abbiamo stabilito sette precondizioni, anche in base alla valutazionea Commissione tre su sette non sono soddisfatte. Quindi non c'èdil'adesso", le parole di, Primo Ministro'Ungheria, arrivando al Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev