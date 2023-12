Ora c’è la prova | Burioni&co hanno perso

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Da aperturista della prima ora, ho particolarmente apprezzato Stasera Italia di martedì scorso, in onda su Rete4. Si è trattato di un dibattito virale nel vero senso della parola, in quanto ha affrontato in maniera ragionevole la questione infinita del Covid-19; questione riemersa nelle cronache, così come accade da tempo durante la stagione fredda, sull’onda di un diffuso allarmismo mediatico che, tuttavia, non sembra avere più molta presa nei riguardi del grosso pubblico. Tant’è che gli ospiti, in studio e in collegamento, sembravano concordi circa su questo aspetto, ossia che gli italiani da tempo abbiamo smesso di considerare il Covid una malattia speciale, così come – è successo appena due giorni prima nel salotto televisivo di Fabio Fazio – Roberto Burioni sta invece cercando di ribadire, riproponendo di rimettere all’occorrenza la mascherina durante le affollate feste di ...