Omicidio Maimone | le accuse agli imputati | “Clan Aprea garantì appoggi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon solo Francesco Pio Valda, accusato di essere il killer del 18enne. In altri 7 rischiano il processo per la morte di Francesco Pio, vittima innocente di una notte di terrore,chalet di Mergellina. Il prossimo 15 gennaio al tribunale di Napoli, davanti al gup Chiara Bardi, si terrà l’udienza preliminare. Non tutti glirispondono di. Vediamo le singole contestazioni dei pm Antonella Fratello, Claudio Orazio Onorati e Simona Rossi. Tre sostituti della Dda di Napoli. Perché, secondo gli inquirenti, la camorra di Napoli Est fece da sfondo all’assassinio. Francesco Pio Valda, oggi in cella a Terni, avrebbe esploso in rapida successione da tre a cinque colpi di pistola. Avrebbe sparato ad altezza d’uomo, contro un gruppo di persone. Motivo: una lite per futili ...