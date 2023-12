Omicidio Fiorenza Rancilio | arrestato il figlio 37enne

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) che avrebbe problemi psichiatrici e aveva assunto psicofarmaci, membro di una delle famiglie più in vista d’Italia, è stata trovata morta nella propria abitazione, un attico in via Crocefisso 6, in centro a Milano. La vicenda è apparsa subito preoccupante, poiché la porta di casa risultava chiusa dall’interno. A ritrovare il corpo è stata la donna delle pulizie. Il ritrovamento è stato raccontato dal marito della donna al Corriere della Sera: «Mia moglie voleva entrare prima delle 8.30 ma era tutto chiuso – racconta il marito della domestica -. Ha provato dall’altro ingresso, su corso Italia, ma anche da quella parte era tutto chiuso». Poi i dipendenti della società immobiliare «sono riusciti a entrare nell’appartamento e hanno trovato la dottoressa morta in salotto. Ilera accanto a lei». Quando sono giunte ...