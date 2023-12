Omicidio Bruno Caccia | archiviata l’indagine sul presunto “secondo uomo” | “Congettura la sua presenza sul luogo dell’agguato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’ex militante di Prima Linea Francesco D’Onofrio non finirà a processo per l’assassinio del magistrato, ucciso a Torino il 26 giugno 1983. Lo ha stabilito il gip di Milano Mattia Fiorentini, archiviando su richiesta della stessa Procura il fascicolo a carico di D’Onofrio (già condannato per partecipazione alla ‘ndrangheta e possesso illegale di armi) e Tommaso De Pace, già indagato in passato. Il primo era stato chiamato in causa nel 2016 dal collaboratore di giustizia Domenico Agresta, che aveva detto ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Torino di aver appreso in carcere che D’Onofrio faceva parte del commando insieme a Rocco Schirripa, il panettiere già condannato in via definitiva come esecutore dell’. In particolare, l’ex terrorista rosso era sospettato di essere il ...