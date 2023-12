Olivia Rodrigo commenta Goldwing | la canzone che Billie Eilish ha scritto per lei

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 dicembre 2023) È sempre bello quando tra popstar, oltre che un bel rapporto come colleghe, c’è anche una solida amicizia. In un mondo dove arrivare all’apice è molto complicato e la competizione è alle stelle, non sempre si riesce a mantenere un sano rapporto di amicizia e sostegno reciproco. Non è però il caso di, che continuano a fare fronte comune nel mondo dello showbusiness., dopo che la cantante di Bad guy ha confessato di averunaispirandosi ha lei, ha volutore la faccenda in modo molto dolce.la dedica diQualche settimana faha ...