NutriBrain | 20 milioni ai progetti di ricerca per migliorare l’invecchiamento cognitivo

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il partenariato “Fostering a European Research Area for Health” (ERA4Health) ha pubblicato il bando “Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle” (), con scadenza il 15 gennaio 2024 per le pre-proposte e il 27 maggio 2024 per le proposte complete. Lo scopo del bando è sostenereditransnazionali incentrati sul miglioramento delcerebrale attraverso l’alimentazione e altri fattori legati allo stile di vita. Ididovranno acquisire ulteriori conoscenze sulla modulazione delcerebrale da parte di fattori legati allo stile di vita e/o interventi di test pilota basati sulle prove esistenti in letteratura o potenziare gli interventi pilota esistenti ...