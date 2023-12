Notte inutile per noi. Meloni non ottiene concessioni da Scholz sul Patto di stabilità

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Al termine del summit sui Balcani occidentali ieri sera, la premier si trattiene per due ore con Macron al bar dell’hotel Amigo. Per mezz’ora li raggiunge anche il Cancelliere. Davanti a un bicchiere si parla anche delle regole fiscali: ma il tedesco non cede. Fonti Ue: c’è poco da trattare ancora, si chiude mercoledì all’Ecofin straordinario. Veto italiano?