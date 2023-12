Notaro su Varrese | “La produzione intervenga Gravi campanelli d’allarme”

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Migliaia di telespettatori nei giorni scorsi hanno dato vita all’hashtag ‘Fuori’, poi è arrivato l’articolo di Vanity Fair e adesso sul caso degli attacchi di Massimiliano a Beatrice Luzzi è intervenuta anche Gessica. “Vorrei darvi la mia opinione sul discorsoe Luzzi. Io conosco Massimiliano e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile. Questi suoi comportamenti sono diventati inaccettabili. – ha continuato Gessica– Se fino a qualche anno fa nessuno sapeva cosa fosse la manipolazione e il narcisismo patologico, ad oggi molti lo sanno. sono perfettamente capace di riconoscerlo. Così in questi anni abbiamo fatto prevenzione a riconoscere i segnali e i. Vediamo tutti cosa sta ...