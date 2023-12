Non sognare dittature | che scontro da Gruber tra Bocchino e Scurati

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Riuscirà la destra a sostituirsi alla sinistra nell'egemonia culturale? La domanda di Lillisecondo Italonon c'entra la questione perché, sottolinea il direttore editoriale del Secolo d'Italia a Otto e mezzo, su La7, "la destra non ha nessuna mira di egemonia culturale perché non fa parte della cultura dei destra avere l'egemonia". L'ex parlamentare spiega che la maggioranza vuole "rompere l'egemonia culturale della sinistra" non imporre la propria. Per decenni infatti la sinistra ha imperversato tra "circoli, circoletti e premi letterari, il premiato da una parte che fa il giurato da un'altra parte e che premia quello che era giurato", è l'immagine usata da. Insomma, "sarebbe gravissimo sostituirsi" alla sinistra nell'egemonia culturale ma "bisogna romperla in modo che emergano quelli che funzionano e che ...