Non le si può più dire niente

(Di giovedì 14 dicembre 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #meloni #draghi #manovra #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Monti - Meloni, la strana coppia

... "potevamo farci scavalcare a destra proprio da Monti. E così, durante la replica, Giorgia ha rotto gli indugi". Nell'infinita commedia della politica italianaaccadere anche questo. Monti fu ...

Concorsi scuola 2023, non si può scegliere Regione con zero posti per la classe di concorso che ci interessa Orizzonte Scuola