Non era nella stanza | sì a Ucraina e Moldova nell' Ue? Il gesto di Orban stravolge il vertice

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) "Questa è una vittoria per l'. Una vittoria per tutta l'Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza": Volodymyr Zelensky ha commentato così su X la decisione del Consiglio europeo di dare il via libera all'apertura dei negoziati di adesione con l'e la. A dare la notizia prima di tutti è stato il presidente del Consiglio Charles Michel su X. Fonti Ue a Bruxelles hanno spiegato che quando il Consiglio europeo ha preso questa decisione, il premier ungherese Viktor Orbán - che non è affatto favorevole a questa votazione - "non era in sala". Il primo ministro ungherese "non ha delegato nessuno", ma ha scelto "consapevolmente" di "non partecipare". Di qui la mancanza di obiezioni al via libera.ha poi scritto sui social che l'ok al negoziato per l'adesione dell'...