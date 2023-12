Non è tutto rose e fiori | malcontento tra i dipendenti Timori per il 2024 | “a rischio 13 | 5 mld di conti-deposito”

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Smaltita l’euforia dei giorni scorsi in seguito all’assoluzione di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, Siena si interroga sul futuro di Monte dei Paschi. E, secondo fonti che Affaritaliani.it ha potuto ascoltare in esclusiva, in Toscana non si respira affatto un’atmosfera tranquilla. D’altronde, dopo giornate euforiche in Borsa, il titolo accusa una flessione notevole e ha perso circa il 10% della sua capitalizzazione nel giro di due sedute, arrivando a valere poco più di 3,8 miliardi. Segui su affaritaliani.it