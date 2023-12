“Non ce l’ha fatta” | morto il sedicenne che si è sparato in casa La decisione dei genitori

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Una notizia che ha lasciato la comunità locale sgomenta e addolorata: il giovane di 16 anni coinvolto nel tentato suicidio di qualche giorno fa si è spento oggi in un ospedale romano. La morte del ragazzo, avvenuta nelle prime ore di questa mattina, ha riportato i riflettori su questa tragica vicenda. Come precedentemente riportato, il giovane si eranel bagno didopo aver litigato con icon la pistola regolarmente registrata e detenuta dal padre martedì scorso. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, le ferite si sono rivelate fatali. Le indagini delle autorità erano in corso per comprendere il motivo che aveva spinto il giovane a compiere questo gesto disperato. Con la sua morte, la ricerca delle motivazioni assume un’importanza ancora maggiore per cercare di gettare luce su questo tragico ...